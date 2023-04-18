尹锡悦评就任一年经济和社会领域成果：将民粹主义、反市场经济转换为民间主导

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦对现任政府成立后过去一年的经济和社会领域成果自我评价说，已将过去被民粹主义和理念所束缚的反市场经济政策转变为以市场为中心的民间主导经济。尹锡悦16日在龙山总统室主持召开国务会议时作出了上述表示。他说，过去一年我们鞠躬尽瘁，今后将加倍努力，让国民切身感受到国家的变化。尹锡悦表示，政府已切实将国家财政基调由散漫转变为稳健。散漫的财政支出将无法承受的债务转嫁给了下一代，这是对下一代的掠夺。而此前反市场的房地产政策已经恢复正常，引发房价飙升和市场混乱的反市场政策为大规模传贳诈骗制造了机会，导致最近有很多租户、尤其是年轻一代遭受了痛苦。尹锡悦在提及能源问题时表示，政府完全废除了理念性、政治性的政策，正在恢复世界最高水平的核电产业生态系统。主要成果包括重启新韩蔚核电站三号和四号机组建设，以及获得3万亿韩元规模的埃及核电站建设订单。尹锡悦表示，政府将打造尖端系统芯片集群，并发布太空经济路线图等加强对尖端科学技术的投资。尹锡悦还强调，有必要推进劳动、教育和年金三大改革。尹锡悦表示，政府在坚持稳健财政基调的同时，将培育尖端科学技术等国家增长动力，同时积极支援社会弱势群体。尹锡悦还呼吁国务委员善加利用市场原理。