金正恩现场指导军事侦察卫星发射工作 何时发射引关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩时隔一个月公开露面，对军事侦察卫星1号的发射准备工作进行了现场指导，并批准了今后的行动计划。北韩将选在何时发射卫星引发了关注。据北韩官方媒体报道，国务委员长金正恩16日对军事侦察卫星1号发射准备工作进行了现场指导。这是4月18日以后，金正恩时隔约一个月首次公开露面。金正恩最后一次公开活动是前往北韩国家宇宙开发局访问，当时宣布完成了侦察卫星的制造，并指示为发射卫星组建准备委员会。此次金正恩亲自访问准备委员会，批准了今后的行动计划。报道称，金正恩委员长检查了整体组装情况，并查看了已完成太空环境测试、做好搭载准备的军事侦察卫星1号。金正恩强调拥有军事侦察卫星的战略价值。他说，成功发射军事侦察卫星是出于当前安全形势考虑的迫切需求。北韩朝鲜中央电视台报道说，金正恩委员长表示，为了守护国家，将更加堂堂正正、更具攻击性地行使我们的主权和正当防卫权。分析认为，随着金正恩批准今后的行动计划，北韩即将发射军事侦察卫星。卫星照片捕捉到了东仓里西海卫星发射场的移动式组装建筑已恢复到拆除前的模样。不过北韩为强调发射卫星的正当性，预计将向相关国际机构进行通报，因此在即将举行的七国集团峰会期间突然发射卫星的可能性不大。专家认为，北韩或在6月以后进行发射，也有可能在7月韩国战争停战70周年纪念日前后进行发射。