韩出现口蹄疫的农场增至十家 病毒由东南亚传入

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韩国国际广播电台报道：韩国忠清北道多个农场接连出现口蹄疫，截至目前，出现疫情的农场已增至十家。据政府推测，此次口蹄疫病毒由东南亚传入。5月10日，位于忠清北道清州市北二面的一家养牛场最早出现口蹄疫。目前，清州八家农场、曾坪两家农场出现了疫情，其中九家为养牛场、一家为山羊农场。政府认为，截至目前，疫情仍为散发。清州和曾坪两地均位于最早出现口蹄疫的养牛场周围半径3公里防疫区附近。政府表示，养殖牛的疫苗抗体形成率超过98%，已形成对口蹄疫的群体免疫，因此全国范围内出现疫情扩散的可能性不大。但以部分欠缺疫苗接种的农场为主, 可能会出现散发感染。政府认为，此次疫情的病毒由东南亚地区传入。据农林畜产检疫本部的流行病学调查结果显示，此次检出的病毒与在越南等地发现的口蹄疫病毒一致度高达98.9%。但截至目前尚未确认该病毒通过何种途径传入境内。政府截至20日将紧急为全国所有的牛、猪等偶蹄目家畜接种口蹄疫疫苗。农林畜产食品部次官金仁中表示，各市郡紧急成立了由畜协职员、家畜防疫人员等组成的接种确认小组，以确认是否完成接种工作。同时，政府将加强疫苗抗体阳性率监督检查。另外，政府还将对从口蹄疫发生国携带畜产品入境加强检疫，并与海关联手对特级托运货物实施检查。