特鲁多：韩加应致力于改善北韩人权

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韩国国际广播电台报道：加拿大总理贾斯廷·特鲁多17日表示，将与韩国保持合作，为改善北韩人权状况积极作出努力。特鲁多此次以韩加建交60周年为契机对韩国进行正式访问。特鲁多当天上午在韩国国会发表演讲时作出了上述表示，他说，加拿大和韩国应积极推动北韩改善人权。43年前韩国民众在光州民主化运动时期选择了为民主主义而斗争也是出自相同的理由。特鲁多强调，光州提醒我们韩国的民主主义并非来自偶然，民主主义到了鼎盛期总是能超越独裁主义。特鲁多评价5.18光州民主化运动称，历经长期的斗争，自由最终取得了胜利。如今韩国已成为世界上最成功、最充满活力的民主主义国家之一。特鲁多还对韩国为实现韩半岛无核化、和平与繁荣所倾注的努力表示支持，并敦促北韩重返对话、通过外交方式解决问题。韩国国会议员们对特鲁多的演讲报以了热烈的掌声。特鲁多表示，若要建设更加繁荣的未来，我们就要继续接受基于和平、人权和规范的国际秩序，印度-太平洋和北太平洋地区的稳定对维护全球稳定至关重要。特鲁多还强调两国可在应对气候变化及核能发电领域保持合作。特鲁多的演讲持续了30分钟，其间议员们共计鼓掌15次。演讲结束后，全体议员起立鼓掌。继美国前总统特朗普（2017年11月8日）之后，这是外国首脑时隔六年在韩国国会发表演讲。