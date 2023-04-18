韩加首脑会谈在首尔举行 商定加强安全、经济、科技合作

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦与加拿大总理贾斯廷·特鲁多举行首脑会谈，就加强两国安全、经济与科技合作达成了一致。尹锡悦和特鲁多17日在龙山总统室举行首脑会谈，会后公布了包括上述内容的联合声明，题为《下一个60年：携手前行、共同发展》。两国首脑商定，在过去60年友好合作和共同愿景及价值的基础上，进一步深化、发展全面战略伙伴关系。在安全领域，两国首脑表示，将共同谴责北韩的核导活动，加强合作增进北韩人权。特鲁多在联合声明中重申加拿大对韩国“大胆构想”目标的支持，并称这一支持包括共同努力监督安理会对北制裁决议履行情况、加拿大参与地区多国海上作战并扩大海军活动。两国首脑谴责北韩的弹道导弹及核项目，敦促北韩重返无核化对话这一通往长期和平、安全和繁荣的可持续方式。特鲁多还表示，欢迎尹锡悦总统为改善韩日关系而采取的重要、有意义的举措。在安全和经济领域，两国就签署情报保护协定达成协议，并商定展开军工产业合作、共同应对非传统安全威胁。另外，两国建立了讨论经济安全问题的部长级2+2高级别经济安全对话，并签署了关于稳定尖端产业关键矿物供应链的谅解备忘录。韩国还决定正式支持加拿大加入印太经济框架。两国还商定推动展开覆盖关键矿物冶炼、贸易、再利用的全面供应链合作，并在面向氢能、碳捕集·利用与封存（CCUS）等清洁能源转型的过程中保持合作。两国首脑就乌克兰战争表示，俄罗斯对乌克兰的全面侵略战争是非法的，无法得到正当化，对此进行最强烈的谴责，将在与国际社会配合的前提下继续保持紧密合作，应对俄罗斯严重违反国际法和侵犯人权的行为。声明重申对包括航海、飞行自由在内的国际社会规则和规范的强烈支持，反对单方面改变现状。两国首脑还商定签署青年交流谅解备忘录，对现有的工作假期制度协定进行全面修改，将交流对象从每年4000人扩大至1.2万人。