韩日经济人会议发布联合声明 加强新产业合作、助力釜山申办世博

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韩国国际广播电台报道：韩国和日本经济界人士就在数字、环保等新产业领域展开积极合作，推动各领域交流以加强伙伴关系达成了一致。第55届韩日经济人会议17日落下帷幕，两国经济界人士签署并发布了主题为“在激荡的商业环境中共创崭新未来”的联合声明。此次会议时隔四年再次以面对面方式举办，为期两天。韩方164人、日方75人分别与会。联合声明包含了扩大经济联合、促进相互交流、共同支持世博会取得成功三方面内容。两国经济界人士对韩日首脑重启“穿梭外交”、韩日关系呈显著改善迹象表示欢迎，并就加强两国经济合作网达成了一致。联合声明再次确认了双方通过连带、合作能够创造出的优势和协同效应，指出双方将在第三方市场共同项目以及数字、环保等新产业领域展开积极合作。两国经济界人士对改善韩日关系表示支持，并一致认为应促进相互交流，以进一步发展两国关系。联合声明明确指出，双方将为2025年日本大阪·关西世博会的成功举办展开合作，并携手推动釜山成功申办2030年世博会。第56届韩日经济人会议将于明年在日本东京举行。另外，在当天举行的研讨会上，专家就韩日合作方案进行了讨论。来自两国的学者、官员提出了加强半导体合作、主导制定应对世界秩序变化的新战略、加强地方间交流、展开旅游产业合作等建议。