韩日第二次会议仍未就韩考察团具体日程得出结论

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韩国国际广播电台报道：距离韩国向日本派遣福岛核电站污水考察团还剩不到一周的时间，17日两国在第二次工作会议中仍未能就考察团的具体活动日程达成协议。韩国政府表示，考察团此行的最大目的是“确认流程”，与此前强调的“接近检验”相比退让了一步。韩日第二次工作会议以闭门视频会议形式举行。双方就第一次会议中未能得出结论的考察团具体活动日程展开了协商，但再次无果而终。韩国外交部官员表示，双方将各自对协商事项进行探讨，继续通过外交途径保持沟通。韩国政府要求考察日方核污水保管、净化、排海等过程所使用的主要设施，但日方表示无法公开相关设施。国务调整室第一次长朴购然表示，日本在这方面与我方存在意见分歧，正继续努力缩小分歧。韩国政府此前曾表示，韩国考察团的任务接近检验，最近则退让一步，表示最大目的为“确认流程”。由于检验工作正在国际原子能机构的主导下进行，韩国的采样要求确有不合理之处。国务总理韩德洙表示，我方或将就所有流程或设施提出疑问，并进行确认。不过考察团既不进行采样、双方围绕考察范围的意见分歧也未能缩小，考察团活动是否具有实效性引发外界担忧。韩国政府表示，将在韩日协商结束后对考察团日程进行详细说明。分析认为，双方很可能在考察团出发前持续展开拉锯战。