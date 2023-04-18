韩加首脑签署安全合作和矿产谅解备忘录 “超级外交周”拉开序幕

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦与加拿大总理特鲁多在首尔举行首脑会谈，就加强安全和经济领域合作达成了一致。本周末将迎来七国集团（G7）峰会、韩德和韩-欧盟首脑会谈等重要外交活动。韩国面临着在保护核心利益的同时管理与周边国家关系的课题。尹锡悦和特鲁多时隔八个月再次会晤，并发布了联合声明。两国首脑就谴责北韩核导活动、改善北韩人权达成了一致。另外，韩国决定加强与“五眼联盟”成员国之一的加拿大的情报交流。“五眼联盟”是由美国主导的情报同盟。尹锡悦表示，欢迎两国启动关于秘密情报保护协定的协商，该协定将两国秘密情报的交流范围扩大至了军工领域。两国还签署了关键矿物供应链谅解备忘录。加拿大拥有丰富的尖端产业和能源产业所需原材料矿产。特鲁多表示，该协定将使加拿大与韩国之间的供应链变得更加牢固和安全。会谈还讨论了中国问题，两国首脑称中国是重要的经济伙伴，已准备好展开合作。尹锡悦指出，我们认为中国是必须基于相互尊重和互惠精神寻求合作的国家。七国集团峰会将于本周末在日本广岛举行，韩美日将在峰会期间举行首脑会谈，重点讨论导弹警报信息实时共享等加强安全合作的方案。分析认为，三国加强导弹警报信息实时共享有可能发展为对中国及俄罗斯的牵制。另外，韩德、韩-欧盟首脑会谈将在七国集团峰会后接连举行，预计乌克兰问题将成为议题。韩国在加强“价值同盟”关系的同时，还面临着管理同中国和俄罗斯关系的课题。