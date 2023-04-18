G7峰会19日在广岛开幕 拟针对中俄表态守护国际秩序

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韩国国际广播电台报道：七国集团（G7）峰会将于19日在日本广岛开幕。此次峰会为期三天，首脑们决定针对侵略乌克兰的俄罗斯和威胁对台湾使用武力的中国，表明反对依靠武力改变现状的立场，同时强调守护以法律为基础的国际秩序的决心。另外，此次峰会还将宣布加强与“全球南方”国家（主要指位于南半球的发展中国家和不发达国家）在世界经济、气候变化、公共卫生等全球性课题上的合作。日本首相岸田文雄在接受当地媒体采访时针对威胁台湾的中国和侵略乌克兰的俄罗斯表示，此次峰会将向国际社会释放不允许依靠武力单方面改变现状的信息。岸田文雄还表示，此次峰会还将强调打造没有核武器世界的必要性，并展现原子弹爆炸的悲惨景象。峰会期间各国还就世界经济、乌克兰局势、核裁军和不扩散等多项议题进行讨论，并在峰会最后一天即21日发布联合声明。乌克兰总统泽连斯基将通过视频出席与乌克兰有关的议程。包括韩国在内，印度、巴西、印度尼西亚、澳大利亚等八个国家的首脑受邀出席扩大会议。各国还将在峰会期间积极展开双边和多边外交。18日即此次峰会开幕前一天，美国总统拜登与日本首相岸田文雄举行双边会谈，重申加强美日同盟，并就应对中国和俄罗斯的方案进行磋商。韩美日、韩日还将在会议期间分别举行首脑会谈，讨论应对北韩核导开发的方案。韩美日、韩日首脑会谈有望在21日峰会闭幕当天举行。这距离4月26日在华盛顿举行韩美首脑会谈时隔仅三周，距离5月7日在首尔举行的韩日首脑会谈时隔仅两周。尹锡悦和岸田文雄将按照7日首脑会谈达成的协议，共同拜谒位于广岛和平公园的原子弹爆炸韩国遇难者纪念碑。这是两国首脑首次共同拜谒韩国遇难者纪念碑，也是韩国首脑首次拜谒。另外，拜登因联邦政府债务上限问题取消了下周访问澳大利亚的行程，原定届时在澳大利亚举行的四方安全对话峰会或改为21日在广岛举行。