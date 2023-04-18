尹锡悦19日起出席G7峰会 韩日、韩美日首脑将会晤

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦将从19日起出席在日本广岛召开的七国集团(G7)峰会。这是韩国总统第四次出席七国集团峰会，尹锡悦是应今年的轮值主席国日本的邀请与会。尹锡悦将在七国集团成员国和受邀国首脑集体参加的扩大会议中，就粮食、卫生、气候、能源和国际问题等进行讨论。以举行七国集团峰会为契机，还将举行韩日、韩美日首脑会谈。在预定于21日举行的韩日首脑会谈中，两位首脑将就7日在会谈中商定的安全、经济领域协议事项的后续措施等进行讨论。除举行首脑会谈外，尹锡悦和日本首相岸田文雄还将共同拜谒位于广岛和平公园的原子弹爆炸韩国遇难者纪念碑。这是两国首脑首次共同拜谒韩国遇难者纪念碑。总统室介绍说，两位首脑慰藉过去在广岛原子弹爆炸中遇难的韩国人，共同为开启韩日两国和平与繁荣的未来做准备。在韩美日首脑会谈中，三国首脑将确认去年11月商定的共享导弹预警信息事宜的进展情况，并就具体加强合作的方案进行讨论。总统室表示，将以其间更加牢固的韩美、韩日双边关系为基础，就进一步提升韩美日合作的战略性合作方案进行讨论，以应对北韩的核导威胁、地区供应链失衡、能源危机等共同的挑战课题。尹锡悦还将借举行七国集团峰会的机会，与英国、印度、澳大利亚、越南和印度尼西亚等国家的首脑另行举行首脑会谈。