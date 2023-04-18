美日首脑会谈：拜登对岸田文雄将进一步发展韩日关系表示欢迎

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韩国国际广播电台报道：七国集团(G7)峰会开幕一天前的18日，美国与日本首脑在广岛举行了会谈。日本外务省表示，日本首相岸田文雄在会谈中提及5月7日至8日对韩国进行访问，称今后将进一步推动日韩关系发展。对此，美国总统拜登表示，欢迎日韩两国改善关系。白宫也表示，岸田文雄首相致力于同助力地区稳定与繁荣的韩国改善双边关系，拜登总统对岸田文雄首相的勇气和决心表示了称赞。美日首脑还确认了将在应对北韩与中国安全挑战的过程中保持紧密合作。日本外务省表示，双方就在包括加强日美韩三方安全合作在内的地区遏制力和安理会应对方面，继续保持日美、日美韩紧密合作达成了一致，以落实联合国安理会决议所要求实现的北韩完全无核化。日本外务省还说，在应对围绕中国的各项课题方面，日本和美国将继续保持紧密合作。双方还强调台湾海峡和平与稳定的重要性，敦促和平解决两岸问题。白宫也表示，两位首脑反对试图依靠武力单方面改变现状，并强调在印度-太平洋地区加强与韩国、“四方安全对话”（QUAD，美国、日本、澳大利亚、印度四国安全协商机制）国家、东南亚国家、太平洋岛国等多方合作的重要性。两位首脑还承诺保持紧密合作，以共同应对北韩核导项目、违反国际法的强权等地区安全挑战。白宫和日本外务省表示，两位首脑还就加强美日防卫合作事宜进行了讨论。