G7广岛峰会开幕 韩日、韩美日21日举行首脑会谈

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：七国集团(G7)峰会19日至21日在日本广岛举行。七国集团首脑在峰会首日访问位于广岛和平纪念公园内的广岛和平纪念资料馆。作为轮值主席国的首脑，日本首相岸田文雄向各国首脑介绍有关情况。1945年8月6日，广岛在世界上首次被投掷原子弹。在资料馆内展示了原子弹爆炸遇难者的遗物和爆炸前后广岛的对比照片等体现原子弹爆炸所留下的巨大伤痛的资料。21日，包括韩国总统尹锡悦在内，七国集团峰会八个受邀国的首脑也将访问广岛和平纪念资料馆。日本政府希望以七国集团及受邀国首脑访问资料馆为契机，唤起世界对核裁军重要性的关注。七国集团峰会期间，各国首脑将就乌克兰局势、核裁军与核不扩散、气候变化、世界经济等多项课题交换意见，并于会后发布联合声明。预计七国集团还将面向侵略乌克兰的俄罗斯和暗示有可能对台湾动武的中国表态反对依靠武力单方面改变现状，并阐明依法维护国际秩序的决心。此次峰会还将宣布加强与“全球南方”国家（主要指位于南半球的发展中国家和不发达国家）在世界经济、气候变化、公共卫生等全球性课题上的合作。七国集团峰会期间，各与会国还分别举行多边和双边会谈。韩日、韩美日首脑会谈将于21日举行。