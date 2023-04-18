尹锡悦启程前往日本广岛出席G7峰会

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦启程前往日本广岛出席七国集团（G7）峰会。尹锡悦和随行人员等搭乘的“空军一号”专机19日下午2时许从城南首尔机场起飞。尹锡悦抵达广岛后的首个日程是同澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行会谈，双方就地区局势和关键矿物等经济产业领域的有关事宜进行讨论。随后，尹锡悦与越南总理范明政举行会谈。尹锡悦当晚与原子弹爆炸受害同胞会面。总统室表示，尹锡悦总统是首位与广岛原子弹爆炸受害者见面的我国总统，这体现出韩日两国推进为下一代改善关系，以及继续解决过去历史问题的决心。在七国集团峰会期间，尹锡悦还将与日本首相岸田文雄首次共同前往位于广岛的原子弹爆炸韩国受害者纪念碑进行拜谒。21日，韩日首脑将时隔两周再次会晤，届时将就7日首脑会谈中达成的经济、安全领域协议的后续措施落实情况进行评估。尹锡悦还将与美国总统拜登和岸田文雄首相举行韩美日首脑会谈。三方将就去年11月韩美日首脑会谈中达成协议的实时共享导弹预警信息以应对北韩威胁的进展情况进行评估，并就具体的落实方案等进行讨论。据了解，韩美日首脑会谈结束后将不会另行发布联合声明。尹锡悦应今年轮值主席国日本的邀请出席此次七国集团峰会，这也是韩国总统第四次出席这一会议。