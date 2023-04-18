韩日首脑首次共同拜谒广岛原子弹爆炸韩遇难者纪念碑

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韩国国际广播电台报道：韩国和日本两国首脑在日本广岛七国集团（G7）峰会期间时隔两周再次会晤。两位首脑首次共同拜谒了原子弹爆炸韩国遇难者纪念碑，在日受害者侨胞也到场参与活动。韩国遇难者纪念碑旨在悼念在广岛原子弹爆炸中死去的三万余名韩国人，其中一部分是被迫来到日本。韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄向纪念碑供奉了白色花朵。接下来，两位首相默哀20秒。原子弹爆炸受害者和后代到场一同参与活动。这是韩国总统首次亲自会见受害者、道歉并拜谒纪念碑，也是韩日首脑首次共同拜谒。尹锡悦表示，这次活动旨在表达悼念之意，并为和平的未来做准备，首相有勇气的行动将被铭记。岸田文雄表示，我认为无论是从两国关系，还是祈愿世界和平的观点来说，这都很重要。韩国总统室表示，韩日首脑以实际行动而非言辞来解决历史问题。虽然两国存在着试图以反日、嫌韩情绪来获取政治利益的势力，但两国大部分国民都认同面向未来的关系更加重要。拜谒结束后，两位首脑举行了约35分钟的会谈，重申韩美日有必要保持合作以应对北韩核导威胁，并商定继续展开“穿梭外交”。不过此次会谈未提到被强征劳工等历史问题，也未提到韩国考察团访问福岛核污水现场事宜。国民力量党表示，共同拜谒纪念碑体现了推动两国面向未来发展的决心。共同民主党则批评称，日本首相不承认历史，拜谒没有实际意义。