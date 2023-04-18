韩连续五个月增持美债 持有量排名全球第十八

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韩国国际广播电台报道：数据显示，今年3月大部分主要国家购买了美债，韩国也连续五个月增持。21日，据美国财政部资料，截至3月底，韩国持有美债规模为1140亿美元，较前一个月增长32亿美元，但较去年同期（1189亿美元）仍少49亿美元。今年3月，美国银行业受到硅谷银行破产的冲击，与此同时美国将联邦基金利率目标区间上限上调至5.00%，使得对安全资产的偏好抬头，美债持有量排名全球前十八的国家均增持美债。持有量排名第二、被认为试图挑战美元霸权地位的中国自去年7月以来持续减持美债，今年3月转为增持。截至3月，中国持有美债8693亿美元，较前一个月增长205亿美元，但较去年同期（10132亿美元）则少1439亿美元。排名第一的日本持有美债10877亿美元，环比增长59亿美元。不过日本为维持日元的弱势地位，经常性减持美债，这一数据较去年同期仍少1413亿美元。以3月为准，美国以外国家的美债持有量为75730亿美元，环比增长2296亿美元，增长规模为2021年6月以来最大。但较去年同期的76044亿美元则有所减少。十年期美债收益率于去年10月升至4.338%，随后开始回落。今年3月初为3.996%、3月底跌至3.49%，5月18日为3.6480%。意见认为，美国政府最快将于6月初出现债务违约，而美国政坛围绕提高债务上限的讨论仍未得出结论。美债一直以来被视作安全资产的代名词，若美国政府不能及时向美债持有人支付利息，将造成全球性影响。一旦美债被视作风险资产、发生大规模减持，世界金融市场将陷入混乱，投资者对美债的偏好有可能发生根本性转变。日本央行行长植田和男日前曾表示，美债违约问题或很难解决，届时24万亿美元的美债市场将立刻受到影响。智库彼得森国际经济研究所高级研究员马库斯·诺兰德也预计，若美国政府违约，将是全球金融市场的一场“大型火灾”。就算在最后一刻避免违约，美债也将面临等级下调、利率上升的压力，银行系统的脆弱性将加剧。届时，美元作为国际关键货币的地位将被削弱，美国对抗中国的余地也将缩小。