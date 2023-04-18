韩乌首脑举行首次会谈 韩方承诺援助扫雷设备

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦与出席七国集团（G7）峰会的乌克兰总统泽连斯基举行首次首脑会谈。尹锡悦再次表达了援助乌克兰的决心，但范围仅限于人道主义、财政援助和扫雷设备等非杀伤性物资。应乌方邀请，尹锡悦与泽连斯基进行了长约30分钟的会谈，讨论韩国援乌问题。这是两国首脑首次会晤。尹锡悦重申对乌克兰的支持。尹锡悦表示，共享普世价值的国家绝不能让对乌克兰的非法侵略和通过武力改变现状的企图取得成功。总统室表示，尹锡悦总统承诺将予以必要的援助，包括外交、经济和人道主义援助。泽连斯基在社交媒体上公布了会谈内容，并对韩方提供扫雷车、保护设备等人道主义非杀伤性援助表示感谢。总统室说，此前乌克兰第一夫人泽连斯卡娅在拜访尹锡悦总统时对韩国在武器援助方面存在的困难表示理解。两国首脑还就韩国企业参与乌克兰战后重建达成一致。尽管两国均表示未讨论过武器援助，但是若战争持续，情况则有可能发生变化。国际社会已多次呼吁韩国援助武器，尹锡悦也曾做出过保留武器援助可能性的言论。乌克兰战争是七国集团国家最重视的问题之一，韩国明确表示将“基于价值观”加强与七国集团国家的联合，预计七国集团国家将持续要求韩国采取更积极的行动。