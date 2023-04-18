G7首脑：将强有力应对北韩不计后果的行为

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韩国国际广播电台报道：七国集团（G7）首脑在日本发布联合声明，表示将强有力地应对北韩的挑衅，对北韩发出了直接性警告。此外，联合声明还包含了遏制中国和俄罗斯的内容。从去年到今年，北韩发射了近50次弹道导弹，最近又宣布将发射军事侦察卫星，并试图进行第七次核试验。七国集团首脑敦促北韩停止进行对国际和平、安全构成严重威胁的核试验和弹道导弹发射。七国集团首脑还在联合声明中提出警告，北韩不计后果的行为定将面临迅速、强有力的国际性应对。各国首脑尤其指出，北韩必须以完全、可验证、不可逆转的方式放弃核武和现有的核项目。美国总统国家安全事务助理沙利文表示，七国集团首脑希望在处理北韩威胁等当前我们所面临的实际、严重的核威胁的同时，逐步实现最终目标。七国集团首脑还对俄罗斯提出了警告。联合声明再次强调，侵略乌克兰是违反国际法的行为，将继续坚定地援助乌克兰。各国首脑还表明了与中国合作的意愿，但也强调反对单方面改变现状。在另行发布的《经济安全声明》中，七国集团首脑就建立应对经济施压的经济安全协商机制达成一致，并商定加强重要矿产、物资供应链。该措施主要针对此前中国通过限制稀土等矿物出口对他国进行政治施压的行为。此外，各国首脑在声明中表示，支持国际原子能机构对日本核污水排海计划展开独立检验。