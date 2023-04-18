韩福岛核污水考察团在东京展开正式行程

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韩国国际广播电台报道：韩国政府派遣的福岛核污水考察团22日起在当地展开正式行程。考察团22日与东京电力等有关机构举行会议，23日起对福岛核电站展开为期两天的考察。根据韩日首脑会谈的协议，韩国政府派遣的福岛核污水考察团22日在东京正式展开活动。前一天抵达日本的考察团表示，将按照计划进行考察。考察团团长、原子力安全委员会委员长刘国熙表示，将尽全力按照我方计划展开细致的现场考察。23日起，考察团将在福岛当地进行考察。日本计划使用多核素去除设备去除保管在储水箱中的核污水的辐射物质，再经由海底隧道排向大海。考察团23日将重点确认多核素去除设备及核污水排海前经过的K4储水箱的情况，并检查转移、排放核污水的控制室设备的状态。24日，考察团将访问化学分析楼，确认核素分析所使用的设备和流程。考察团将在日本停留六天，不过对福岛核电站的现场考察仅为两天。22日和25日，考察团在东京与日本经济产业省、东京电力等有关机构举行会议，要求日方提供相关资料。有意见担忧考察团停留的时间不够充分。对此，考察团表示，目前已通过六轮咨询获取了资料，并取得了核污水和福岛核电站前海水的样本，正在进行分析。刘国熙表示，若发现问题，我方当然会提出质疑。若有需要的资料，也会要求日方提供。日本媒体也高度关注韩方考察团此行。此次访问能否实现对核污水排海计划的检验尚存疑，不过考察团尚未决定是否在日本当地向媒体进行说明。