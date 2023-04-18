韩5月前20天出口下滑16% 贸易逆差43亿美元

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：数据显示，5月前20天韩国出口额下滑超过16%。若5月最终数据显示出口减少，将是韩国出口连续第八个月下滑。另外，5月前20天的贸易收支出现43.04亿美元逆差。据关税厅的统计数据，5月1日至20日韩国出口额为324.43亿美元，同比减少16.1%。考虑开工天数影响的日均出口额也下滑了13.2%。韩国单月出口额自去年10月至今年4月连续七个月减少。从5月前20天的情况来看，5月出口额也极有可能延续下滑势头。5月前20天的减幅较4月同期有所扩大，这意味着出口未能摆脱低迷状态。按照产品种类划分，半导体出口持续不振，汽车则继续保持向好势头。具体来看，轿车出口增长54.7%，半导体减少35.5%，石油制品、无线通信器械也出现了不同程度的下滑。按照出口对象国划分，对最大贸易对象中国的出口额减少23.4%，对美国出口也下滑了2%。5月1日至20日韩国进口额为367.47亿美元，减少15.3%。贸易逆差为43.04亿美元。若5月最终收支呈现逆差，将是贸易收支连续第15个月出现逆差，也将是有史以来第二次出现长期逆差。上一次是在亚洲金融危机前，从1995年1月持续到1997年5月。今年截至5月20日的累计贸易逆差为295.48亿美元。在22日召开的国会企划财政委员会会议上，有意见对贸易逆差表示担忧。负责经济事务的副总理秋庆镐表示，5月之后，逆差幅度将开始收窄，下半年、尤其是第四季度将可看到与目前截然不同的出口情况。