韩第一季度家庭电费、燃气费上涨30.5% 为亚洲金融危机以来最大涨幅

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韩国国际广播电台报道：今年第一季度韩国家庭电费、燃气费同比上涨超过30%。另外，收入水平较低家庭的能源费支出增幅更为明显。据统计厅国家统计门户网站22日的数据，第一季度电力、燃气和其他能源物价指数为135.49（2020年为100），同比上涨30.5%，是亚洲金融危机期间1998年第一季度（41.2%）以来的最大涨幅。电力、燃气和其他能源物价主要反映电费、城市燃气、煤油等主要家用能源的物价走势，按照支出目的对消费者物价指数进行分类时计算得出。具体来看，电费物价指数为136.48，同比上升29.5%，是1975年有关统计实施以来的最大涨幅。城市燃气物价指数为129.00，同比上升36.2%。有“平民燃料”之称的煤油物价指数为171.14，上升23.6%。去年国际能源价格上涨、公共事业费大幅上调，相关物价反映了这一变化。去年电费三次上调，每千瓦时累计上涨19.3韩元，今年1月再次上调13.1韩元。城市燃气费去年四次上调，每兆焦耳累计上涨5.47韩元。由于韩国电力和韩国天然气公社的营业亏损扩大、负债增长，5月16日政府再次宣布上调电费和燃气费，预计第二季度后电力、燃气物价仍将继续猛涨。电费、燃气费猛涨对收入较低家庭造成的压力更大。去年第四季度，收入位居下游20%家庭的平均能源费支出为7.6万韩元，同比增长20.7%（12025韩元）。同期，收入位居上游20%家庭的平均能源费支出增长了11.5%。预测认为今夏气温将高于往年，不少意见担忧能源费上调恐使弱势群体面临巨额账单。对此，政府决定面向社会弱势群体推迟一年适用本次电费上调措施，同时上调能源补贴、提供折扣。