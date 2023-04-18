全经联提议MSCI将韩国纳入发达市场指数观察名单

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韩国国际广播电台报道：韩国全国经济人联合会（以下“全经联”）向全球股价指数提供机构摩根士丹利资本国际公司（MSCI）提出将韩国纳入发达市场指数观察名单。全经联22日表示，以全经联代理会长金秉准（音译）的名义撰写了包括上述内容的意见书并转交给摩根士丹利资本国际公司董事长亨利·费尔南德斯。摩根士丹利资本国际公司每年6月公布对各国股市的分类评估结果，将各国股市分为发达市场、新兴市场、前沿市场、独立市场。全球机构投资者和基金经理参考该结果决定投资规模，股市所属分类对国家的资本流向起到重要影响。全经联指出，韩国已具备世界经济大国的地位，应被纳入发达市场指数观察名单。去年韩国国内生产总值（GDP）为1.66万亿美元，排名全球第十三。出口额和贸易规模分别达到6836亿美元（第六位）和1.41万亿美元（第七位），跻身发达国家行列。韩国人均国民总收入为3.3万美元，是世界银行制定的高收入国家标准（1.3万美元）的2.5倍。全经联还指出，韩国交易所交易规模为3.02万亿美元，排名全球第七。以去年底为准，总市值达到1.64万亿美元，排名全球第十六。同时韩国政府正努力制定放宽外国投资者交易限制的机制，提高外国投资者对企业信息的可接触性和可预测性。韩国于1992年被纳入新兴市场指数，2008年被列入发达市场指数观察名单，但因市场准入不够充分而未被划分为发达市场，2014年未被列入观察名单。