韩-欧盟首脑发布声明 商讨援乌方案、谴责北核

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韩国国际广播电台报道：韩国与欧盟领导人就在必要时间内持续向乌克兰提供援助达成了共识。韩国总统尹锡悦22日在龙山总统室与欧洲理事会主席夏尔·米歇尔、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩举行首脑会谈。双方首脑表示，再次坚决谴责俄罗斯侵略乌克兰，并发布了包括上述内容的联合声明。韩国和欧盟首脑在联合声明中要求俄罗斯停止侵略行为，立即、完全、无条件从国际公认边境内的乌克兰全境撤军。联合声明指出，双方同意通过有效履行各自的限制措施，持续加强对俄罗斯的共同施压，并承诺为乌克兰重建提供支援。韩国和欧盟首脑表示，双方就扩大对乌援助的方案进行了讨论，以满足乌克兰在财政、物资、安全和人道主义方面的需求。不过，联合声明并未另行提及军援乌克兰问题。欧洲理事会主席米歇尔表示，在乌克兰遭受大规模侵略的情况下，韩国与欧盟深入合作不可或缺。我们对韩国参与谴责侵乌战争、支持乌克兰国民表示感谢。韩国和欧盟首脑还强烈谴责北韩持续发射非法弹道导弹、进行核开发及暗示使用核武。声明指出，北韩不计后果的行为严重威胁国际及地区和平与稳定。双方首脑敦促北韩以完全、可验证和不可逆转的方式废除所有核武器及其他大规模杀伤性武器、弹道导弹项目以及现有核项目，立即遵守联合国安理会决议规定的义务。