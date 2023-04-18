韩21届国会议员房地产价值平均增3.2亿韩元

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韩国国际广播电台报道：据市民团体调查结果显示，第21届韩国国会议员在当选后三年期间，所持房地产价值平均增加逾3亿韩元。国会议员的整体财产规模平均达35亿韩元。据调查，第21届国会议员的平均财产规模为35亿韩元。“经济正义实践市民联合”对国会议员财产申报明细进行分析的结果显示，人均财产总额达34.8亿韩元，相较三年前第21届国会成立时期，国会议员人均财产增加了7.3亿韩元。尤其是所持房地产价值平均达19.7亿韩元，三年间平均增加了3.2亿韩元。从各政党来看，在野党共同民主党议员所持房地产的平均价值从11.2亿韩元增至13.8亿韩元，约增加2.6亿韩元。执政党国民力量党议员从22.3亿韩元增至28.3亿韩元，约增加6亿韩元。房地产价值增幅最大的国会议员是共同民主党的朴钉议员。朴钉购入首尔松坡区居民生活设施等，房地产规模从2020年的351亿韩元增至今年的429亿韩元，增加了77.4亿韩元。其后依次为国民力量党的朴德钦、朴成重和李喆圭议员等。“经济正义实践市民联合”表示，60名国会议员持有过多房地产，预计这些议员正在从事租赁业。该团体还表示，共有12名议员在议政活动期间追加购入并持有过多房地产，其中2021年为3人、2022年为4人、2023年为5人。上述议员并非名下无房，但进一步购入房屋和土地，应对投机疑惑等彻底展开调查。