尹锡悦强调推行基于自由和法治的外交政策

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韩国国际广播电台报道：22日，韩国总统尹锡悦与欧盟首脑举行会谈后，结束了“外交超级周”，随后，尹锡悦再次强调政府将推行基于自由和法治的外交政策。针对前一周民主劳总和建设劳组等工会举行集会，尹锡悦表示，国民难以忍受破坏公共秩序的集会，要求相关部门严格执法。尹锡悦在同西方主要国家首脑接连会晤后首次召开的国务会议中明确指出，我们的外交追求自由和法治，将与共享价值的国家联合，以遏止北韩核导威胁，并共同为乌克兰重建作出努力。尹锡悦说，自由世界牢固的联合将为韩半岛和乌克兰建立和平、带来自由的胜利。尹锡悦还强调另一个核心课题“经济”。他说，将与共享价值的国家推进供应链多元化，减少对特定国家过度的依赖。尹锡悦还指出，国内仍存在有待解决的课题。尹锡悦再次批评前任政府称，执着于理念和政治的政策无法期待革新。在谈到前一周民主劳总和建设劳组的集会时他表示，国民难以容忍这种侵犯国民自由和基本权、破坏公共秩序的行为。尹锡悦说，这是前任政府放弃对非法集会和非法示威的执法举措造成的结果，国民已经到了难以忍受扬声器噪音、占用道路等示威行为的地步。尹锡悦表示，集会和示威自由应得到尊重，但并非意味着侵犯他人自由的行为也受到保护。政府也表示，不会放任违法行为，并要求警方和相关公务员严格执法。