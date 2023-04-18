北韩正加紧进行东仓里新发射台施工

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韩国国际广播电台报道：北韩西海卫星发射场内被认为是新卫星发射台的设施在短时间内已被架起。这有可能是北韩或即将发射的军事侦察卫星一号的发射设施。据美国专门报道北韩消息的媒体自由亚洲电台消息，被认为是北韩东仓里西海卫星发射场新发射台的设施正在迅速进行施工。据美国民间卫星企业Planet Labs透露，在对22日拍摄到的东仓里卫星发射场照片进行分析后发现，被推测为新发射台的设施已初现轮廓。该设施位于长140米、宽40米的长方形场地上。在4月30日拍摄的卫星照片中仍能看到施工现场的土地裸露在外，但16日的照片显示当地已完成混凝土浇筑，22日的照片中则能看到多台大型起重机等，显示施工作业正在积极进行。美国米德尔伯里国际研究所高级研究员戴夫·舒默勒表示，北韩似乎正在为建设新的发射台而提供电力。分析认为，正在加紧建设的新发射台将用于发射北韩军事侦察卫星一号。此前，北韩媒体报道称，已做好军事侦察卫星一号的搭载准备，国务委员长金正恩16日批准了今后的行动计划。但韩国统一部一位高级官员22日会见记者时表示，据了解，北韩难以立即进行卫星发射。这位官员展望称，北韩最晚在下半年随时都可以进行发射，届时北韩将事先通知相关国际机构。