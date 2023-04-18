韩党政强调修改《集会和示威法》必要性

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韩国国际广播电台报道：韩国执政党国民力量党和政府召开协商会议，强调修改法律、禁止从凌晨0时到6时举行户外集会的必要性。国民力量党和政府24日上午在国会召开旨在树立公共秩序、保障国民权益的党政协商会议。国民力量党国会代表尹在玉在会议中称，对立法不完备问题毫不采取行动是无视宪法和国民的行为。不管是在野党，还是执政党，都应根据宪法裁判所的判决采取法律措施，现在立法也已为时已晚。宪法裁判所2009年判定禁止在日出前和日落后举行户外集会和示威的《集会和示威法》第十条规定有违宪法。尹在玉在谈到该问题时称，宪法裁判所作出相关判决并不意味着不管怎样都能举行户外集会。宪法裁判所的意思是需要限制夜间户外集会和示威，但时间不明确，有必要制定具体的范围后，再采取限制措施。尹在玉表示，因为共同民主党的不配合，14年来国会一直未能采取立法后续措施。国民力量党和政府将继续保障健康的示威活动，但也要纠正因政府不积极态度而造成的有错误的集会和示威，严厉应对非法集会。代表政府出席会议的法务部长官韩东勋称，国民在去年的总统选举中选择了严厉应对非法集会并追究责任的政府。非法集会对民众的日常生活和安全构成威胁。韩东勋表示，2023年的现在，国家已充分保障举行集会的自由。政府将在合法范围内继续保障集会和示威自由，甚至还会予以鼓励。法务部和检察部门将坚持依据法律和原则严厉进行调查的政策基调，并为根除非法集会恶习竭尽全力。