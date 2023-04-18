韩党政：将限制违法示威团体进行集会

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韩国国际广播电台报道：民主劳总上周在市区举行集会后，韩国政府和执政党决定加速修改集会和示威有关制度。继政府决定修改《集会和示威法》后，还将研讨限制违法示威团体和在早晚高峰时段进行集会的方案。对此，在野党反对称，这是明显违背宪法精神的违宪想法。民主劳总和建设劳组等工会16日在首尔市区举行了大规模集会，此次集会为期两天。尹锡悦总统23日表示，不会容忍工会的非法行为。尹锡悦说，宪法保障集会和示威的自由，但侵犯他人的基本权和公共秩序不能视作正当行为。执政党国民力量党和政府一天后发布了具体的应对方案。党政将研讨限制曾出现非法行为的团体和在早晚高峰时段进行集会和示威的方案。国民力量党国会代表尹在玉表示，将研讨限制直接威胁他人的法律利益和公共稳定秩序的集会和示威。党政还重申将推进修改《集会和示威法》。党政表示，在宪法裁判所判定相关条款违宪后，国会实际上处于玩忽职守的状态。党政还将推进在行使正当公共权力的情况下不会受到不利影响的方案。在野党共同民主党提出反对意见称，党政明目张胆地暴露出想要剥夺集会自由的意图，这是违背宪法精神的违宪想法。共同民主党代表李在明反问道，“当前民生经济濒临崩溃、国家安全岌岌可危，各种危机正威胁着国民的生活，现在难道是悠闲讨论修改《集会和示威法》的时候吗？”共同民主党表示，试图剥夺集会自由是破坏和攻击民主主义的行为，将与国民一道予以阻止。