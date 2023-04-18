韩政府：获美芯片补贴也应可在中国增产芯片

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韩国国际广播电台报道：美国发布了所谓的“护栏条款”，规定若要获得390亿美元规模的芯片补贴，今后十年期间须限制在中国生产芯片的数量。韩国政府呼吁美国重新考虑该项条款，避免给对美投资企业造成不当负担。根据规定，若要获得美国政府的补贴，今后十年期间在中国生产的通用芯片和高端芯片数量增幅分别不能超过10%和5%。韩国政府就今年3月美国商务部发布的《芯片法案》向美方发送了正式意见书，主要内容为美国旨在防止在中国使用芯片补贴的“护栏条款”不能给对美投资企业造成不当负担，呼吁美国重新对通用芯片产量增幅不能超过10%和增设生产设备的有关限制进行研讨。若能扩大通用芯片产量标准，韩国企业获得美国补贴后也可在中国增产。韩国政府还要求美方进一步明确若与美方存在疑虑的中国企业进行共同研究或签订专利使用合同，则要求返还补贴的有关条款。由于美方对存在疑虑的企业的定义范围过于笼统，韩国政府还考虑在获得补贴之前与中国企业签订专利使用合同。韩国半导体产业协会和美国半导体产业协会也分别提交了意见书，要求美国商务部放宽和明确有关规定。政府有关人士表示，韩美政府正持续就可在中国扩大产量的标准进行磋商，以消除韩国企业的负担。中国台湾也提出了相同的要求。美国商务部在研讨各方意见后，将于今年内确定细则。