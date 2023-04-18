韩美对北韩黑客派遣机构实施制裁

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韩国国际广播电台报道：韩国和美国政府对北韩采取制裁措施，将负责培训北韩信息技术（IT）人员并将这些人员派遣至海外的机构列为制裁对象。两国还将七名个人列入制裁名单，这七名人员在上述机构工作、负责向海外派遣北韩信息技术人员并强制这些人员进行劳动。韩国外交部表示，韩美政府将北韩真荣信息技术开发协助公司和该公司总负责人金相万（音译）列入制裁名单。真荣信息技术开发协助公司是北韩国防省下属信息技术公司，负责向俄罗斯、中国和老挝等国派遣信息技术人员。4月，北韩银行职员申贤燮（音译）因支援洗钱等非法网络活动而被韩美同时列入制裁名单，此次是两国时隔一个月再次针对北韩网络领域同时实施制裁。韩国政府还将北韩军需工业部下属信息技术公司东明技术贸易公司（音译）和被认为是“黑客培训班”的金星学院（音译）单独列为制裁对象。金星学院是北韩信息技术高端人才培训机构，培养了不少北韩黑客。包括金相万在内的上述机构所属海外信息技术分公司负责人等七人被纳入制裁名单。政府认为，上述人员主导非法赚取外汇、洗钱，帮助北韩逃避制裁并筹措开发核导的资金。政府表示，上述信息技术分公司负责人还负责监督和管控北韩黑客等信息技术人员，且不支付工资等强制相关人员进行劳动。政府介绍说，此次被纳入制裁名单的不仅有人力派遣机构，还包括培养黑客的机构及协助人员，将有助于全面阻止北韩信息技术人员非法赚取外汇。这是尹锡悦政府成立后第七次对北韩实施单边制裁。去年10月以后，政府陆续将43名个人及44家机构列为单边制裁对象。