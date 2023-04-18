韩“世界”号运载火箭发射进入倒计时

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韩国国际广播电台报道：韩国自主研发的运载火箭“世界”号预定24日进行第三次发射。与搭载模拟卫星以验证性能的第一和第二次发射时期不同，在第三次发射中，“世界”号将首次搭载实用卫星。发射管理委员会下午1时30分起召开会议，基于最终检验结果就是否发射进行了讨论，最终敲定“世界”号的发射时间为24日下午6时24分。气象厅表示，“世界”号发射场所在的全南高兴郡蓬莱面罗老宇航中心一带的天气情况良好，不会对发射造成影响。“世界”号23日被运离组装楼，随后被竖立在发射台上。截至目前，发射体状态和准备工作一切顺利。随着发射时间被确定，现场开始进行“世界”号燃料和氧化剂填充作业。从发射十分钟前开始，将由发射自动运行系统推进发射流程。发射前，待一级发动机助推力达到300吨时，“世界”号将开始飞向太空。为安全起见，发射时罗老宇航中心附近和“世界”号飞行路径所覆盖的海上和空中等将临时受到交通管制。包括主搭载卫星——下一代小型卫星2号在内，“世界”号共搭载了八颗卫星。这也是“世界”号首次搭载实用卫星。“世界”号发射13分钟零3秒后，将在高度550公里处以20秒为间隔依次分离八颗卫星，至此，“世界”号也将完成此次发射使命。若按照预定计划进行发射，预计24日晚8时左右将可初步公布发射是否取得成功。