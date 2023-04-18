乌克兰政府向韩国提供重建项目数据库

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韩国国际广播电台报道：乌克兰政府向韩国政府提供包含5000个战后重建项目信息的数据库。这个名为“梦想”（Dream）的数据库汇总了乌克兰各地所需的重建项目和管辖部门、地方自治团体等详细信息，韩国政府、企业可据此正式探讨重建项目参与事宜。国土交通部长官元喜龙为讨论乌克兰战后重建参与问题而访问波兰，并于当地时间23日与乌克兰基础设施部副部长阿扎尔基纳会晤，签署了关于重建项目合作的谅解备忘录。阿扎尔基纳表示，乌克兰决定向韩国提供政府所制定的全套重建项目信息。乌克兰政府将于6月21日至22日在英国伦敦举行的重建会议上面向全球公开这项旨在获得重建项目相关投资及合作的数据库，而韩国政府提前一个月获得了有关信息。这意味着韩国将正式展开关于参与乌克兰战后重建项目的讨论。乌克兰战后重建项目有“第二个马歇尔计划”之称，总额高达1200万亿韩元，主要内容为修复遭到俄军破坏的建筑、铁路、公路和军事设施。目前乌克兰仍处于战争中，如何处理有关情况和风险、如何解决法律制度和惯例不同所引发的摩擦成为了关键。这些问题由企业自行解决存在局限，因此政府计划建立协商机制。协商机制将由国土部、外交部等政府有关部门及大韩贸易投资振兴公社、海外基础设施城市开发支援公社等公共机构和民间企业参与。韩乌两国政府商定从6月初起举行视频会议，持续就重建项目进行讨论。韩国政府强调对乌克兰进行“双轨援助”，在利益关系复杂的军事、安全援助上谨慎小心，在乌克兰所需的重建援助上则迅速予以推进。