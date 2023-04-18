韩央行连续第三次维持基准利率3.5%不变 今年GDP增速预期下调至1.4%

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韩国国际广播电台报道：继今年2月和4月之后，韩国央行韩国银行再次决定将基准利率维持在3.5%不变。另外，考虑到出口和投资低迷造成的不确定性，韩国银行将今年经济增速预期值下调至1.4%。韩国银行金融货币委员会25日宣布将基准利率维持在3.5%不变，继今年2月和4月之后第三次冻结基准利率。韩国银行表示，尽管物价涨幅正在收窄，但在未来较长一段时间内仍将高于目标值，因此决定维持目前的紧缩基调。4月消费者物价涨幅为3.7%，时隔14个月跌回3%-4%之间。不过剔除波动性较大的食品和能源后的核心物价涨幅仍超出4%。韩国银行在《货币政策方向决定文》中指出，由于出口和投资持续低迷，我国经济增长势头正在放缓。考虑到这一情况，韩国银行将今年的国内生产总值（GDP）增速预期值从1.6%下调至1.4%，低于国际货币基金组织的预期值，该组织最近将韩国经济增速预期值下调至1.5%。这将是除因新冠疫情出现负增长的2020年、全球金融危机爆发后的2009年之外，进入21世纪以来的最低水平。今年消费者物价涨幅预期值维持3.5%不变。韩国银行表示，国内经济取决于信息技术（IT）行业的复苏情况、中国经济复苏对国内的溢出效应和主要发达国家的景气走向，不确定性较大。