韩国防部：日自卫队军舰悬挂自卫舰旗符合国际惯例

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韩国国际广播电台报道：据外媒报道，日本海上自卫队军舰将悬挂旭日旗进驻韩国港口，参加5月31日在济州东南部公海举行的海上拦截演习。对此，韩国军方表示，旭日旗与自卫舰旗有所不同。国防部发言人全夏圭（音译）25日在例行记者会上表示，自卫舰旗和旭日旗有所不同，基于国际惯例和相互主义原则，对所有《防扩散安全倡议》（PSI）成员国适用相同的地位和标准。全夏圭还指出，通常军舰在进驻外国港口时，会悬挂该国国旗和象征该国军队或机关的旗帜，这在全世界范围内通用。我国海军也曾参加日本主办的观舰式，这次日本自卫队军舰是为了参加海上拦截演习而访问我国。据日本《读卖新闻》报道，韩日两国政府正就日本海上自卫队护卫舰悬挂自卫舰旗进驻釜山港进行协调。日本海上自卫队的自卫舰旗与象征日本军国主义的旭日旗极为相似。2018年11月，韩国海军邀请日本海上自卫队参加国际观舰式，不过因悬挂旭日旗引发争议后，日本海上自卫队军舰未参加观舰式。而1998年金大中政府时期、2008年李明博政府时期，日本海上自卫队军舰均悬挂自卫舰旗参加了韩国海军主办的国际观舰式。海军有关人士表示，舰艏和舰尾悬挂该国国旗、海军旗或机关旗是国际惯例，军方没有制裁该行为的依据。