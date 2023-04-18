“世界”号结束飞行任务 卫星正常入轨

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韩国国际广播电台报道：韩国自主研发的运载火箭“世界”号25日顺利完成第三次发射。这是“世界”号首次搭载实用卫星，卫星被成功送入目标轨道，“世界”号也完成了此次飞行任务。政府评价称，“世界”号的成功发射将成为韩国航天产业的转折点。“世界”号发射升空后，罗老宇航中心的工作人员齐声欢呼，一同见证了长时间努力所取得的成果。工作人员们的脸上既带有紧张，同时也充满了自豪感。科学技术信息通信部强调，“世界”号成功完成发射任务再次展现了韩国航天产业的可能性。科学技术信息通信部长官李宗昊表示，“世界”号发射取得成功不仅确保了其自身的可靠性，也再次证明了我们提供发射服务、进行各种卫星运用和太空探索等的可能性。尹锡悦总统在龙山总统室观看了“世界”号的发射场面。他说，这是宣告我国跃升为“世界七大航天强国”的一次壮举。尹锡悦表示，航天科技主导所有产业的发展，我认为这一次将极大地改变世界对我国尖端科学技术的看法。此次“世界”号搭载的八颗卫星中，七颗卫星准确入轨550公里处的目标轨道。另外一颗用于观测太空气象的“SNIPE”卫星还需再观测一段时间，才能最终确认是否成功入轨。南极世宗基地已成功接收“世界”号搭载的下一代小型卫星2号发出的信号。