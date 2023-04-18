“世界”号携带的新一代小型卫星2号再次与地面站进行双向通信

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韩国国际广播电台报道：25日韩国运载火箭“世界”号抵达太空轨道后，其上搭载的卫星是否顺利入轨备受关注。科学技术信息通信部发布了卫星与地面站进行双向通信的有关结果，主卫星下一代小型卫星2号和其他卫星陆续与地面站成功进行了双向通信。“世界”号发射升空后，罗老宇航中心的工作人员齐声欢呼，共同见证了长时间努力所取得的成果。“世界”号搭载的八颗卫星当晚依次在550公里处的太阳同步轨道被送出。八颗卫星当中，最重要的一颗为实用卫星下一代小型卫星2号。“世界”号发射40余分钟后的当晚7时07分许，南极世宗基地首次接收到下一代小型卫星2号发出的固有识别信号。7时58分许，下一代小型卫星2号首次与大田韩国科学技术院（KAIST）地面站成功进行双向通信。截至26日清晨，下一代小型卫星2号又先后七次与大田地面站和海外地面站进行双向通信。科学技术信息通信部表示，通过双向通信检查了卫星的姿态和信号收发功能、数据处理和太阳电力生成功能等，已确认全部正常。科学技术信息通信部大型公共研究政策官赵善学表示，在今后的七天期间将持续检查卫星的状态，并将展开视频雷达天线，稳定下一代小型卫星2号的姿态。科技部表示，韩国天文研究院制造了四颗立方体卫星，其中两颗立方体卫星的双向通信取得成功，其余两颗仍处在尝试双向通信的状态。在企业制造的三颗立方体卫星中，两颗卫星通过接收信号确认了卫星的位置，其余一颗正在试图与其进行通信。科技部表示，最重要的卫星下一代小型卫星2号已与地面站成功进行双向通信，其余的卫星也将顺利执行双向通信任务。已确认正常运作的下一代小型卫星2号将于今后两年期间在太阳同步轨道执行任务，每天围绕地球旋转15圈。