日自卫队舰悬挂旭日旗驶入釜山港 参加31日多国海上拦截演习

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韩国国际广播电台报道：日本海上自卫队护卫舰“滨雾”号29日上午驶入釜山港。“滨雾”号将参加5月31日由韩国主办的代号为“Eastern Endeavor23”的多国海上拦截演习。日本方面表示，“滨雾”号将悬挂旭日旗。对此，韩国国防部表示，日本舰艇悬挂自卫舰旗入港是“国际惯例”，不构成问题。国防部发言人全夏圭（音译）25日在例行记者会上表示，舰艇在驶入外国港口时，通常会悬挂该国国旗和该国军队或机关的旗帜，这在全球范围内通行。日本自卫舰旗属于象征着日本军国主义的“旭日旗”的一种，1954年根据《自卫队法》施行令开始使用。根据该法，日本自卫队船只必须悬挂自卫舰旗和太阳旗。2018年11月文在寅政府时期，韩国邀请日本海上自卫队参加韩国海军主办的国际观舰式。当时，韩国政府要求日方仅悬挂日本国旗和太极旗，日本对此表示抗议，最终未参加观舰式。“Eastern Endeavor23”多国海上拦截演习在大规模杀伤性武器防扩散安全倡议（PSI）成立20周年高层会议期间的5月31日在济州东南部公海举行，韩国、美国、日本、澳大利亚等国家参与。演习结束后，国防部长官李钟燮将乘坐“马罗岛”号，先后检阅韩军“王建”号、美国“米利厄斯”号、日本“滨雾”号、澳大利亚“安札克”号、韩国海警5002舰等参加演习的舰艇。“滨雾”号舰组人员将在经过“马罗岛”号时向李钟燮敬礼，这是韩国国防部长官首次检阅日本自卫队舰艇。