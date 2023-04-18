尹锡悦与朝野党鞭会晤告吹 朝野互推责任

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦与朝野国会代表此前就在本周内会晤进行协调，不过最终未能谈妥。对此，朝野互相推卸责任。国民力量党国会代表尹在玉表示，这原本是一次修复协同治理的好机会，对此深感惋惜。尹在玉还喊话共同民主党称，应考虑尹锡悦总统对在野党的尊重和对协同治理的强烈意愿。该党国会发言人张东赫表示，共同民主党一直以来大谈沟通，但其实只是政治口号，其目的是给尹锡悦总统打上“无法沟通”的烙印。共同民主党则质疑政府和执政党的诚意。共同民主党发言人朴省俊批评称，总统行使否决权、无视国会，现在却又开始谈协同治理。政府排挤我党党首李在明，协同治理只是一句空话。朴省俊还指出，执政党若要解决问题，首先需要真正认可作为对话对象的在野党。尽管朝野领导人上周就进行一对一政策讨论达成一致，但5月、6月的临时国会会议需要处理多项双方存在意见冲突的法案，能否真正展开协同治理仍是一个未知数。共同民主党预计将在30日的全体会议上对尹锡悦否决的《护理法》实施第二次投票，在6月的临时国会会议上强行处理《放送法》修正案和“黄信封法”。国民力量党正研究除申请管辖权争议审理之外的其他应对方法，包括无限制演讲等。这意味着在野党强行处理、总统行使否决权、全体会议重新表决、法案废除的恶性循环在未来较长一段时间内将反复上演。另外，共同民主党就福岛核污水问题展开了国民签名运动，大打舆论战。预计朝野围绕该问题的唇枪舌战也将日渐激烈。