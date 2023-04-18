韩有关部门日均收到19.3起职场欺凌举报 实际受罚案例极少

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韩国国际广播电台报道：数据显示，自2019年《劳动基准法》新增“禁止职场欺凌”条款后，有关部门平均每天收到19.3起欺凌举报。28日，共同民主党金荣镇议员办公室从雇佣劳动部处获得的资料显示，从2019年7月包含禁止职场欺凌条款的《劳动基准法》修正案施行起至今年3月，劳动部门总计收到26171起欺凌举报，相当于每天19.3起。具体来看，2019年为2130起、2020年猛增至5823起、2021年为7774起、2022年为8901起，每年增加超过1000起。今年前三个月为1543起。按照欺凌行为类型划分，“辱骂”最多，占到33.6%（11250起）。其次分别为“不正当人事”（13.8%、4629起），“排挤、说坏话”（10.9%、3640起），“歧视”（3.2%、1071起），“不安排工作”（2.6%、883起）等。以举报数量最多的2022年为准，55.9%（4974起）均发生在不满50人的企业，50人及以上到不满300人的企业占到25.0%（2225起），300人及以上企业为15.1%（1347起）。尽管职场欺凌举报逐年增多，但实际上受到处罚的情况却极少。2021年10月《劳动基准法》罚款规定实行起至今年3月，被处以罚款的案例仅有316起。2022年的罚款案例为234起，仅占举报数量（8901起）的2.6%。另外，从欺凌条款新设起到今年3月，劳动部门对欺凌行为立案并以起诉意见移交检方的案例总计199起。