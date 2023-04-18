韩与太平洋岛国举行首次首脑会谈 商讨海洋水产和应对气候变化问题

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：应韩国政府的邀请，十多个太平洋岛国的领导人在首尔同韩方举行了首次首脑会谈。太平洋地区是美中展开竞争的战略要冲，韩国也将加强与太平洋国家的合作。在美国和中国展开竞争的情况下，太平洋地区的战略价值越来越高。韩国也决定加强与该地区国家的合作，首次邀请十多个太平洋岛国的领导人在首尔举行了首脑会谈，将与太平洋国家的沟通提升至首脑级别。韩国总统尹锡悦表示，韩国与太平洋岛国就像在辽阔的太平洋上共乘一条船的邻居，希望为共同的繁荣奋勇航行。库克群岛总理马克·布朗表示，在克服挑战课题的道路上，必需有大韩民国这样的伙伴，我们对出席首脑会谈、有机会进行有意义的参与表示欢迎。韩国与太平洋岛国发布了首脑宣言，决定扩大在海洋、气候、能源、网络、卫生等领域的合作。首脑宣言中包括，截至2027年韩国对太平洋岛国的政府开发援助（ODA）规模将增至目前的两倍，达到530亿韩元。首脑宣言中还包括保护海洋和海洋资源免受放射性物质带来的环境污染的表述，这被解读为反映了太平洋岛国对日本排污入海问题的担忧。但在首脑会谈中并未直接讨论日本核污水问题。除首脑宣言之外，双方还另行发布了包含培养专业人才等定制型合作项目的行动计划。尹锡悦参加多方首脑会谈，并与十个国家的首脑分别举行了双边会谈。以此次首脑会谈为契机，韩国还与太平洋岛国纽埃建立了外交关系。