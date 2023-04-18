6月1日起休息日和夜间儿童患者仅可进行非面对面咨询

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韩国国际广播电台报道：韩国政府调整了新冠防疫级别，非面对面诊疗将从6月1日起转换为试点项目，并将以在医院级医疗机构进行复诊的患者为主运营。非面对面诊疗的条件也得到加强，过去允许休息日和夜间进行初诊的儿童患者将仅可进行咨询。保健福祉部表示，30日在第九次健康保险政策审议委员会会议中就非面对面诊疗试点项目推行方案进行了报告，该方案将从6月1日起实施。非面对面诊疗将在医院级医疗机构以接受过面对面诊疗的复诊患者为主进行。慢性疾病患者一年以内、其他患者30日以内可在接受过面对面诊疗的医疗机构进行非面对面诊疗。儿童患者也只能在接受过面对面诊疗的医疗机构进行非面对面诊疗。党政在17日的协商会议中宣布，将允许儿童患者在休息日和夜间进行非面对面初诊。但在当天发布的最终方案中仅允许进行医学咨询，不能开具处方。岛屿和偏僻地区的居住者、65岁及以上的长期疗养等级者和登记残疾人、传染病确诊患者等则可从初诊开始进行非面对面诊疗。稀有病患者和需要持续治疗的患者也可在医院级医疗机构进行非面对面诊疗。考虑到试点项目特性上将带来更多工作，非面对面诊疗和配药的试点项目费被确定为诊疗费和服药指导费的30%。引起争议的药品配送也将按当初的计划案，改为由患者直接前往指定药店亲自领取。政府决定从6月1日起施行此次试点项目案，并将今后的三个月指定为过渡期。