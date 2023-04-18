韩新冠中央灾难安全对策本部31日召开最后会议 6月1日起取消确诊者隔离义务

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韩国国际广播电台报道：持续三年四个月的新冠疫情紧急状态31日落下帷幕。新冠传染病危机管理级别从“严重”下调至“警惕”，确诊患者隔离义务也被取消。新冠中央灾难安全对策本部当天上午在政府首尔办公楼召开最后一次会议。政府宣布，持续三年四个月的新冠疫情紧急状态事实上已结束，6月1日起新冠传染病危机管理级别将从“严重”下调至“警惕”，确诊患者七天隔离义务也改为建议隔离五天。政府表示，为推动进行自主隔离，将落实生病时应休息的文化和制度。保健福祉部第二次官朴敏守表示，将继续暂时维持对隔离参与者的生活支援费和带薪休假费支援，政府也将继续切实履行伤病津贴试点项目。从隔离义务取消的1日起，在小区医院和药店也可不戴口罩，但在设有大规模住院设施的医院级以上医疗机构仍须佩戴口罩，以防止病毒扩散。疫情期间，初诊患者也可进行非面对面诊疗，但从1日起，非面对面诊疗将转换为试点项目，仅允许以复诊患者为主进行。进行PCR检测的新冠检测点也将继续运营，但临时检测点将全部关闭。另外，建议入境人员入境三天内进行PCR检测的措施也被取消。但考虑到新冠传染风险并未完全消失，新冠疫苗免费接种和免费提供治疗药物的政策也得到保留。此外，新冠确诊情况等统计数据公布时间将由每天上午9时30分改为一周一公布。政府今后将通过中央事故处理本部应对新冠。