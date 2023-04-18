福岛核污水韩国考察团：主要设备按设计安装 有必要进一步确认情况

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韩国国际广播电台报道：对日本福岛核电站进行为期六天访问的韩国政府考察团31日发布了主要考察结果。考察团表示，重点检验了核污水排海主要设备，并确保了放射性多核素去除设备处理前后的核污水浓度资料。福岛核电站核污水考察团重点检验了多核素去除设备和核污水排海主要设备。考察团表示，已确保四年间多核素去除设备出入口的浓度分析结果等原始资料，以了解放射性多核素去除设备的性能，并确认了用于多核素去除设备的吸附材料的更换时间。另外，还收到了多核素去除设备是否能长时间稳定运营、主要故障案例和所采取措施等资料。考察团今后将对所确保的资料和国际原子能机构的采样验证结果等进行分析，全面确认多核素去除设备的性能。考察团还就多核素去除设备无法去除的氚问题，重点检验了海水输送泵的容量等稀释和排海设备。日方向考察团介绍了氚排海前和排海过程中的采样分析工作计划。考察团还确认了核污水储罐之间循环泵的规格和安装状态、设计图、试验及检查记录等。另外，考察团还重点检验了发生异常情况时紧急切断核污水排海的相关设施。考察团评价说，已确保细致资料，在科学技术审查方面取得了有意义的进展。考察团团长、原子力安全委员会委员长刘国熙表示，通过此次考察，确认了主要设备按设计方案安装在了现场。不过考察团表示，需要进一步分析和进行确认工作，以进行更细致的判断。考察团今后将通过进一步确保资料和咨询日方，全面评价核污水排放计划，并公开其结果。