美日防长：韩美日合作应对北韩再次发射卫星 加强警戒和监视

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韩国国际广播电台报道：美国国防部部长劳埃德·奥斯汀和日本防卫大臣浜田靖一1日强调，将深化韩美日合作，应对北韩再次发射所谓的太空发射体。据共同社报道，奥斯汀和浜田靖一当天在位于东京的日本防卫省举行美日国防会谈，对前一天北韩使用弹道导弹技术发射卫星提出谴责，并就韩美日三国加强警戒和监视活动形成共识。前一天，北韩使用运载火箭发射军事侦察卫星“万里镜-1”号，但因发动机故障失败。北韩国家宇宙开发局表示，将展开多项试验，尽快进行第二次发射。奥斯汀在媒体见面会上指出，北韩发射军事侦察卫星、持续进行挑衅，并强调将采取所有必要措施保护美国本土和同盟国的安全。浜田靖一表示，北韩有可能进行更进一步的发射，有必要加强美日、韩美日合作。双方决定紧密合作，确保可在面对北韩挑衅行为时迅速采取行动。另外，两国防长重申将与韩国、澳大利亚合作，应对俄罗斯对乌克兰的侵略和中国军事力量的加强。奥斯汀明确表示，美国使用包括核在内的战力参与对日本的防卫、提供延伸威慑力的立场没有动摇。美日重申，为维持延伸威慑的可信性，坦诚的交流至关重要。双方还一致同意，为有效运营日本的“反击能力”即可攻击敌方基地的能力，将继续就调整两国的作用和任务进行磋商，提高美日同盟的应对和遏制能力。双方针对正加强海上扩张的中国强调，台湾海峡的和平、稳定十分重要，敦促和平解决两岸问题。双方还就共同升级应对中国正在研发中的高超音速武器的技术和无人机技术达成一致。奥斯汀强调，美日同盟是维持印太地区和以外地区和平稳定的基石。奥斯汀还对中国拒绝在香格里拉对话期间举行美中防长会谈表示遗憾。奥斯汀同时表示，欢迎任何与中国军方领导人交流的机会。