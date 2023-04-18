韩版萨德“L-SAM”第四次试射成功 2025年投入量产

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韩国国际广播电台报道：韩国远程地对空导弹“L-SAM”第四次试射成功。L-SAM可拦截从远距离高空飞来的北韩弹道导弹。尤其值得关注的是，可探测并追踪在高空50-60公里飞行的弹道导弹的导引头（seeker）和撞击并破坏弹道导弹的拦击飞行器（Kill Vehicle）均采用自主技术研发。韩国也由此成为了继美国、以色列之后，全球第三个成功开发拥有此类功能的类武器的国家。国防科学研究所5月30日首次向国内媒体公开了L-SAM综合诱导飞行试验的全过程。这次试验采取实战方式进行，对模拟北韩弹道导弹的标的弹进行追踪，并在目标高度予以拦截。这是L-SAM的第四次试射，第一次试射于去年11月进行。L-SAM在目标高度准确拦截并破坏了标的弹的推进器。此前的三次试验中也有两次成功拦截标的弹。L-SAM将在年底结束试射评估，明年内完成自2019年起持续至今的系统开发，随后进入量产阶段。L-SAM是在高空50-60公里对进入降落区间的北韩导弹进行拦截的高空区域防御系统。该系统无法拦截的导弹则由爱国者（PAC-2/PAC-3）或国产中程地对空导弹改良型“天弓-Ⅱ”在高空40公里左右予以拦截。韩国军方正在构建多层次防御系统，建成后，在高空和低空区域成功拦截北韩导弹的概率将进一步提升。国防部长官李钟燮视察导弹试射现场并表示，L-SAM是多层次防御系统的核心战力。L-SAM改良型研发完成后，我国将拥有不亚于美国“萨德”系统的防御系统。目前军方正进行L-SAM的改良，研发拦截高度高于L-SAM的拦截诱导弹和可拦截进行不规则机动飞行导弹的诱导弹。按照军方计划，这两种诱导弹将分别于2026年和2030年投入量产。