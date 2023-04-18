韩国拟对标波士顿 打造数字生物制药产业集群

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韩国国际广播电台报道：韩国计划对标波士顿，打造企业、研究机构和高校聚集的生物制药产业集群。波士顿生物医药产业集群汇聚了跨国制药和生物企业、研究机构、初创企业和麻省理工学院、哈佛大学等主要高校，形成了强大的协同效应，引领着美国生物制药产业的发展。今年4月韩国总统尹锡悦在访美期间曾专程造访。科学技术信息通信部1日在尹锡悦的主持下召开尖端产业全球集群战略会议，就包含上述内容的《数字生物制药基础设施建设方案》做报告。根据报告，政府将推动展开“波士顿-韩国项目”，通过国内优秀研究机构与麻省理工学院、哈佛大学等波士顿领先研究机构间的共同研究项目，开发数字生物制药创新技术，培养核心人才。具体方案包括，将波士顿生物制药集群的系统、资本与韩国洪陵生物制药集群的技术相结合，构建全流程技术商业化模式；结合哈佛-麻省总医院的系统与韩国科学技术院的人才，开发韩国型融合教育项目；结合麻省理工学院的技术与首尔大学附属医院的数据，开展基于数据的融合研究等。为奠定数字生物制药的发展基础，政府首先决定新设生物制药特色人工智能研究生院系，并在医学院开设医疗人工智能正规课程。政府还将对标麻省理工学院和哈佛大学合作的医学家培养课程（HST，Health Science and Technology），基于医学院和工程学院、医疗界和科技界的紧密联系，培养世界级医学家。另外，政府将对数字生物制药所须尖端设备的构建和运用提供支援。具体包括构建国家级生物制药代工网络、研发数字生物制药研究所须的超高性能计算机、构建研究设备共享和运用支援中心等。政府计划在此基础上执行“数字生物制药七大研发引领项目”，包括可预测蛋白质结构的人工智能DeepFold，通过人工智能诊疗、监测痴呆症患者和自闭症患者的MyDoctor24，运用GPT等语言生成型人工智能对抑郁、压力等进行管理的心灵健康应用程序等。