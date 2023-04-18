韩5月消费者物价上涨3.3% 时隔19个月最低

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韩国国际广播电台报道：韩国物价涨幅跌至3%出头，连续第四个月下降。据统计厅2日发布的“2023年5月消费者物价动向”资料显示，5月消费者物价指数为111.13(2020年=100)，同比上涨3.3%。这是2021年10月（3.2%）以后时隔19个月的最低值。随着石油类价格持续下滑，整体通胀压力减弱。去年上半年物价飙升产生的基数效应也发挥了作用。去年12月物价涨幅为5.0%，今年1月小幅上升至5.2%，2月下降至4.8%，3月和4月分别下降至4.2%和3.7%。统计厅经济动向统计审议官金宝京表示，基数效应起到了较大影响，消费者物价总指数涨幅从5%下降到3%水平。从各项目来看，石油类价格同比下降18.0%。这是2020年5月(-18.7%)以后时隔三年来的最大减幅。柴油下降24.0%，汽油和汽车用液化石油气分别下降16.5%和13.1%。农畜水产品物价也同比下降0.3%，带动整体物价涨幅下降0.03个百分点。但电、气、水价格上涨23.2%。由于上调电费等原因，电、气、水价格继4月(23.7%)之后，连续两个月上涨20%以上。其中电费上涨25.7%，城市燃气和地区取暖费分别上涨25.9%和30.9%。在外用餐物价也大幅上涨，在外用餐价格上涨6.9%，拉动物价上涨0.90个百分点。月租和传贳等房租价格同比上涨0.6%，但近期传贳价格呈下降势头，房租价格环比下降0.1%。