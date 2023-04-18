北韩：谴责发射侦察卫星是干涉内政

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韩国国际广播电台报道：联合国秘书长古特雷斯和北约秘书长斯托尔滕贝格谴责北韩发射军事侦察卫星。对此，北韩激烈反驳，要求不要侵犯其自卫权。北韩外务省国际机构局局长赵哲洙2日通过朝中社就古特雷斯的谴责声明表示，这种不当行为侵犯了作为联合国成员国应有的主权权利，我们坚决谴责和抵制这种极其不公正、不均衡、干涉内政的行为。赵哲洙还说，古特雷斯秘书长持“双重标准”，不将其他国家发射卫星视作问题，唯独指责朝鲜。他说，联合国终究不是美国的占有物，我们将继续堂堂正正地行使包括发射军事侦察卫星在内的主权权利，让美国认清其无法轻易在世上行使强权、专横和采取单边主义。据朝中社报道，国际问题评论家郑京哲（音译）也谴责北约秘书长斯托尔滕贝格严重干涉内政和进行挑衅。他说，斯托尔滕贝格对主权国家行使正当自卫权说三道四。这与北约最近的动向不无关系，北约持续出入亚太地区，加剧了冲突和纷争的可能性。如果北约不停止这种战争行为，亚太地区自主国家将依靠强大的力量，采取遏止战争威胁的行动。郑京哲强调，如果北约继续侵犯北韩的自主权和安全利益，北韩将视北约为如美国一样需要应对的对象。联合国秘书长古特雷斯和北约秘书长斯托尔滕贝格5月31日谴责北韩使用弹道导弹技术发射军事卫星，称北韩此举违反联合国安理会决议。