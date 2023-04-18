第二十届香格里拉对话会开幕 韩美日、韩日、韩中防长接连会晤

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韩国国际广播电台报道：第二十届香格里拉对话会2日开幕，会议期间将讨论韩美日安全合作事宜。韩国国防部长官李钟燮2日至4日出席在新加坡举行的香格里拉对话，与美国、中国、日本等国的防长接连会晤，其中韩美日防长会谈将成为主要亮点。三国防长在会谈中将就共享北韩导弹预警情报机制的建立方案进行细致讨论。韩美日首脑5月在日本广岛七国集团峰会时期会晤，就加强安全合作事宜达成了协议，建立共享北韩导弹预警情报的机制将是所迈出的第一步。另外，继2019年11月时任韩国防长郑景斗和时任日本防卫大臣河野太郎会晤后，此次将是韩日防长时隔四年首次举行双边会谈。国防部有关人士表示，两位防长将就韩日间的各项安全问题进行讨论，以发展面向未来的韩日关系。韩中防长也将举行会谈，但考虑到近期两国关系降温，难以期待得出具体成果。分析认为，韩方将呼吁中国发挥建设性作用，促使北韩停止进行核导挑衅，不过中方是否会对此作出回应尚是未知数。韩美防长是否会在香格里拉对话会期间会晤尚未确定。国防部有关人士表示，韩美近期就两国问题充分进行了讨论，因此暂无计划举行双边防长会谈，不过两位防长交情深厚，也有可能突然会面。韩国防长李钟燮还将与加拿大、荷兰、德国、欧盟等主要国家的防长举行会谈，评估韩半岛及地区安全局势，并就扩大双边国防合作的方案进行讨论。