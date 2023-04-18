北韩威胁今后发射卫星不再提前通知 残骸打捞作业持续

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韩国国际广播电台报道：联合国安理会就军事侦察卫星发射问题加大了对北韩的施压，引起了北韩的强烈不满。北韩威胁称，下一次发射有可能不再提前通知国际机构。另外，北韩发射体残骸的打捞工作已进行了5天，预计今天有望完成打捞。北韩劳动党副部长金与正就联合国安理会将北韩发射军事侦察卫星作为单独议案进行讨论一事表示了强烈不满。金与正称，联合国安理会按照美国的要求行事，对行使主权的行为提出质疑，这是对联合国宪章精神的亵渎。金与正强调，北韩将继续采取发射军事侦察卫星等行动，在美国及其追随势力承认错误前，将始终如一地予以强有力的应对。北韩还对国际海事组织首次签署谴责北韩发射导弹的决议提出强烈抗议。朝中社警告称，“我方将把国际海事组织的决议视作该组织的正式立场，即今后无需再提前通知”，“未来该组织须自行制定对策”。这意味着北韩今后将不再提前通知国际海事组织。专家指出，这一言论体现出北韩不愿在事理上让步的迫切心理，以及试图团结对以美国为中心重组世界秩序持反对态度的国家的想法。另外，昨天是北韩发射体残骸打捞工作的第5天。打捞人员继续尝试用绳索捆绑长约15米的残骸，但因水流速度过快、能见度差而未能取得进展。军方计划今天重启打捞作业，打捞成功后将残骸运送至平泽海军基地，并组建韩美联合调查团展开调查。