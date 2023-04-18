韩22岁声乐家金泰翰获伊丽莎白女王音乐比赛冠军

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韩国国际广播电台报道：世界三大音乐赛事之一的比利时伊丽莎白女王音乐比赛（声乐）落下帷幕，韩国男中音选手金泰翰（音）获得冠军。今年22岁的金泰翰也由此成为了1988年该赛事声乐项目设立以来，首位摘冠的亚洲男性声乐家。另外，韩国音乐家再次在同一赛事的大提琴比赛中获得冠军。韩国大提琴演奏家崔夏英（音）曾在去年的比赛中夺冠。在2日的比赛中，金泰翰演唱了意大利作曲家朱塞佩·威尔第的5幕歌剧《唐·卡洛》中的《卡洛请听我说》、埃里希·科恩戈尔德的歌剧《死城》中的《我的思念，我的幻想》等四首歌曲。威尔第的歌剧一般用意大利语演唱，但金泰翰用法语进行了完美的演绎，加强了对属于法语国家的比利时听众的感染力。金泰翰从初三开始接受声乐教育，大学毕业于首尔大学音乐学院，此后逐渐在多项国内外赛事中崭露头角。金泰翰赛后接受韩联社的采访时表示，比赛的过程中很享受舞台，因此丝毫没有压力、非常幸福。今后想成为超级明星，在世界各国进行歌剧巡演。比利时伊丽莎白女王音乐比赛与波兰肖邦国际钢琴比赛、俄罗斯柴可夫斯基国际音乐比赛并列为世界三大音乐赛事，此前曾有4名韩国选手在该赛事中夺冠。担任本次比赛评委的韩国女高音歌唱家曹秀美表示，金泰翰虽然年轻，但其表演非常有感染力，他获奖比我自己拿奖还高兴。